CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara’da açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerini ziyaret etti. Ziyarette öğretmenlerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, mülakat sistemi ve eğitim politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

“Öğretmenlerin Hak Arayışı Görmezden Geliniyor”

Ankara’da kaldırımda açlık grevi yapan öğretmenlerle bir araya gelen Özel, eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunların uzun süredir çözülmediğini belirtti. Öğretmenlerin hak arayışının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Özel, mülakat uygulamasına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Özel, seçim sürecinde verilen sözlere atıfta bulunarak, mülakatın kaldırılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlattı ve bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Meclis’te Geniş Destek Var”

CHP Grup Başkanı Özel, öğretmenlerin taleplerine ilişkin hazırlanan kanun teklifine Meclis’te farklı partilerden destek verildiğini ifade etti. Düzenlemenin görüşülmesi halinde geniş bir uzlaşma sağlanabileceğini belirten Özel, sürecin siyasi irade ile kısa sürede sonuçlanabileceğini savundu.

Özel, Meclis iç tüzüğüne işaret ederek ilgili düzenlemenin hızlı şekilde gündeme alınabileceğini ve çözümün mümkün olduğunu dile getirdi.

“Sorun 5 Dakikada Çözülebilir”

Açıklamasında hükümete de çağrıda bulunan Özel, öğretmenlerin yaşadığı sorunun hızlı bir siyasi kararla çözülebileceğini belirtti. Mülakat sistemine yönelik eleştirilerini yineleyen Özel, verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerden Taban Maaş Talebi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ise yaptığı açıklamada, TBMM gündeminde bulunan taban maaş düzenlemesinin hayata geçirilmesini talep etti. Edebali, konunun siyasi tartışmalara rağmen çözüm beklediğini ifade etti.

Öğretmenler, taleplerinin karşılanması halinde eğitimde yaşanan adaletsizliklerin giderileceğini savunarak mücadelenin süreceğini belirtti.