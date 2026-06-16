Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden, kamuoyunda "Panter Emel" lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldız'ın vefat haberini oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arman paylaşımında, "Panter Emel'i kaybettik. Yarın öğle namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti. Hep 'sevinin' derdin Emel abla. Gittiğini duyunca çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Cenazesi Fatih Camii'nden Kaldırılacak

Edinilen bilgilere göre Emel Yıldız için yarın öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta oyuncu, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanat Camiasını Yasa Boğdu

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Emel Yıldız'ın vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı. Oyuncunun ölümünün ardından çok sayıda sanatçı ve hayranı taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Öte yandan Yıldız'ın, yaklaşık 40 gün önce kızını kaybettiği bilgisi de paylaşımlarda yer aldı. Usta oyuncunun vefatı, yakın çevresi ve sanat camiasında derin üzüntü yarattı.