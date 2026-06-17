Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin net mesaj vererek, "Ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı İçin Kritik Tarih: 19 Haziran

Bölgedeki enerji güvenliği ve deniz ticaretine de değinen Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran'a kadar tamamen açılacağını öne sürdü. Boğazdaki hareketliliğin yeniden başladığını belirten Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hürmüz Boğazı'nda gemiler güzel hareket etmeye başladı. Boğaz ücretsiz şekilde açık kalacak. Petrol akışı yeniden başlıyor ve fiyatlar hızla düşüyor. Borsa ise hızla yükseliyor."

Trump, bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına olumlu yansıyacağını savundu.

"İran'ın Nükleer Silahı Olmayacak"

İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin de konuşan Trump, anlaşma sürecinde aceleci davranmadıklarını belirtti. Resmi çerçevenin oluşturulmasının ardından detayların açıklanacağını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah elde etmesinin engelleneceğini vurguladı.

Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar ve bunun benim istediğim şeyin yaklaşık yüzde 99,9'unu karşıladığını söyleyebilirim. Çünkü bunun olmasına izin veremezdik" dedi.

JCPOA Eleştirisi: "Nükleer Silaha Giden Yoldu"

Trump, açıklamalarında eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) da hedef aldı. Söz konusu anlaşmanın İran'ın nükleer kapasitesini sınırlandırmak yerine ona alan açtığını savunan Trump, kendi yönetiminin yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

"O anlaşma nükleer silaha giden bir yoldu. Benimki ise nükleer silaha karşı bir duvar."

Trump'ın açıklamaları, İran'ın nükleer programı ve Orta Doğu'daki jeopolitik dengeler konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, uluslararası kamuoyu gözünü Washington-Tahran hattındaki gelişmelere çevirmiş durumda.