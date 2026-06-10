İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Duruşmaların 12'nci haftasına girilen davada görülecek 48'inci celsede, sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfadan oluşan iddianameyi hazırladı. İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suç gelirlerinin aklanması", "kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ve yayılması" başta olmak üzere çok sayıda suçlamaya yer verildi.

Savcılık, iddianamede "örgüt lideri" olarak nitelendirdiği İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle toplam 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

42 Sanık Tahliye Edildi

Davanın önceki duruşmalarında mahkeme heyeti, aralarında İBB bürokratları, belediye çalışanları, iş insanları ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda sanık hakkında tahliye kararı verdi. İlk duruşmadan bu yana geçen süreçte toplam 42 tutuklu sanık adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Tahliye edilen isimler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, reklamcı Yusuf Utku Şahin ile çeşitli şirketlerde görev yapan iş insanları ve belediye personelleri yer aldı.

Bugün yapılacak 48'inci duruşmada ise sanıkların savunmalarının dinlenmesine devam edilmesi ve yargılama sürecine ilişkin yeni ara kararların açıklanması bekleniyor.