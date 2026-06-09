Kaynak: AA
Ankara'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte de yoğunluk oluştu.
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