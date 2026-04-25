Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle 4. sezonunu noktalayarak ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Gold Film imzalı dizi, yeni sezonda da sürpriz gelişmelerle geri dönecek.

Murat Aygen kadroya katılıyor

Beşinci sezon hazırlıkları süren dizide, usta oyuncu Murat Aygen’in kadroya dahil olacağı öğrenildi. Yeni sezonun, güçlü karakterlerle birlikte hikâyeyi daha da sertleştirmesi bekleniyor.

Sezon finali sarsıcı olacak

Dizi, yine dikkat çeken bir sezon finaliyle izleyicilere veda etmeye hazırlanırken, final bölümünün oldukça çarpıcı gelişmelere sahne olacağı ifade ediliyor.

134. bölümde ayrılık

Bu akşam 134. bölümüyle ekrana gelecek yapımda bir veda yaşanacak. Gökberk Yıldırım, nefes kesen bölümün ardından ekibe veda edecek.

Yeni projeleri şimdiden merak edilen oyuncunun ayrılığı, dizinin hikâyesinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.