Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın İzmir Çeşme’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan tetikçi dahil 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hedefim Aslında Engin Polat'tı"

Saldırının ardından dosyanın İstanbul’a devredilmesiyle birlikte Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Yakalanan tetikçi S.A.’nın emniyetteki kan donduran ifadesi de ortaya çıktı. Suç örgütü "Daltonlar Çetesi" ile sosyal medya üzerinden parayla anlaştığını itiraf eden tetikçi ifadesinde şunları söyledi:

"Bana talimatı sosyal medya üzerinden verdiler. Asıl hedefim Engin Polat’tı ancak korunaklı olduğu için yaklaşamadım. Durumu örgüt yöneticilerine bildirdiğimde bana, 'Boş dönme, yakınlarından birini vur'dediler. Ben de otel önünde Can Polat’ı hedef aldım."

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen tetikçi ve ona yardım eden 3 zanlı tutuklanırken, olayda kullanılan otomatik tabancalar ele geçirildi. Soruşturmanın suç örgütü boyutuna yönelik incelemeler devam ediyor.