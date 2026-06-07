Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Temmuz 2026 maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları büyük ölçüde netleşti. Peki, Merkez Bankası beklenti anketleri ve 5 aylık kesinleşen verilere göre kim, ne kadar maaş alacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? İşte Temmuz 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplama tabloları ve son dakika tahminleri...

5 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti!

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,71 artış gösterdi. Bu veriyle birlikte Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti.

Nihai zam oranları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte resmen kesinleşecek. Ancak piyasa tahminleri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,50 ila yüzde 18,59 civarında tamamlanması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı Temmuz ayında kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekliler şimdiden yüzde 16,6 oranında zammı cebine koydu. Haziran ayı tahminlerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 18,50 seviyesine çıkması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Gözler Meclis'te

Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının Temmuz ayında hangi seviyeye çekileceği, enflasyon verilerinin ardından TBMM’ye sunulacak yasa teklifiyle belirlenecek. Ekonomi yönetiminin kulislerde konuşulan planlarına göre, en düşük emekli maaşının 23.718 TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

Tahmini SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları Tablosu (Beklenen %18,50 Artışa Göre)

Mevcut Maaş Temmuz Ayı Tahmini Maaş (TL) 20.000 TL 23.700 TL 25.000 TL 29.625 TL 30.000 TL 35.550 TL 35.000 TL 41.475 TL

Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme hükümlerine göre maaş alıyor. 2026'nın ilk yarısı için yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alan memurlar, enflasyonun bu barajı aşmasıyla şimdiden enflasyon farkına hak kazandı.

Mayıs ayı verileri itibarıyla memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı yüzde 12,4 oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği Temmuz ayında alınacak yüzde 7'lik sözleşme zammı ve Haziran enflasyon tahmini eklendiğinde, kümülatif artışın yüzde 13 ila 14 bandında kalacağı öngörülüyor.

Güncel ve Tahmini Memur Maaşları

En Düşük Memur Maaşı (Aile yardımı dahil): 61.890 TL seviyesinden tahminler doğrultusunda yaklaşık 70.000 TL sınırına dayanacak. Philip Morris Sigara Grubuna Zam! İçeriği Görüntüle

En Düşük Memur Emekli Aylığı: 22.671 TL seviyesinden şimdiden 5 aylık hesaplamalara göre 27.772 TLseviyesine ulaşmış durumda. Haziran verisiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak.

Kıdem Tazminatı Tavanı Değişiyor: Temmuz ayında netleşecek memur maaş katsayısı, sadece çalışanları değil, işten ayrılacak personelin Kıdem Tazminatı Tavanı tutarını da yeniden belirleyecek. Bu nedenle bütçe planlaması yapan şirketler için de 3 Temmuz tarihi kritik önem taşıyor.