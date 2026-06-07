Antalya'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.