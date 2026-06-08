TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dönem dizisi "Nizamülmülk Altın Çağ" için geri sayım başladı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun önemli devlet adamlarından Nizamülmülk'ün hayatını ve dönemin siyasi olaylarını konu alacak dizinin okuma provasının yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

DSS Medya imzası taşıyan yapımda, Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziri ve Siyâsetnâme adlı eserin yazarı Nizamülmülk karakterine Mert Turak hayat verecek. Sultan Melikşah rolünde ise Alp Navruz izleyici karşısına çıkacak.

Çekimler Bu Hafta Başlıyor

Proje tasarımı ve senaryosu İsa Yıldız'a ait olan dizinin çekimlerinin cuma günü başlaması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturacağı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kadroya Dört Yeni İsim Katıldı

16 bölümden oluşacak "Nizamülmülk Altın Çağ" dizisinin oyuncu kadrosuna Deniz Barut, Bülent Çolak, Burak Çelik ve Dilara Yeşilyaprak dahil oldu.

Dizide Deniz Barut "Sefiye Hatun", Burak Çelik "Melik Tutuş", Bülent Çolak "Hasan Sabbah" ve Dilara Yeşilyaprak ise "Zübeyde Hatun" karakterlerini canlandıracak.

Tarihi atmosferi, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla "Nizamülmülk Altın Çağ", TRT tabii'nin yeni sezonun en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.