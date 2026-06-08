Karabük’te Filyos Çayı’na düşerek kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’den acı haber geldi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Erten’in cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar gece boyunca sürdü. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda Erten’in, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.
Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muhabir: Haber Merkezi