Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, araç içi kameraya yansıdı. Safranbolu-Eflani kara yolunda yaşanan kazada minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Kırıklar Köyü Yakınlarında Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, 29 Mayıs Cuma günü Safranbolu-Eflani kara yolu üzerindeki Kırıklar köyü yakınlarında gerçekleşti. Z.P. yönetimindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil ile S.T. idaresindeki 78 SN 146 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 Kişi Yaralandı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Z.P. ile araçta bulunan S.P., A.E.P. ve S.P. yaralandı. Minibüste bulunan S.E. ve S.Ş. de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Araç Kamerasına Yansıdı

Safranbolu’daki trafik kazasının yaşandığı anlar, minibüste bulunan araç içi yol kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki aracın çarpışma anı ve kazanın şiddeti net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.