İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma doğrultusunda, CHP'li Buca Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonları, kent ve siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Eş Zamanlı Operasyonun Detayları

Emniyet güçlerince belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, belediyenin mevcut ve eski yönetim kadroları hedef alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında şu kritik isimlerin de yer aldığı öğrenildi:

Görkem Duman: Mevcut Buca Belediye Başkanı

Erhan Kılıç: Eski Buca Belediye Başkanı

Soruşturma Süreci Takip Ediliyor

Operasyonun içeriği, gerekçesi ve gözaltıların yasal dayanağına ilişkin adli makamlardan henüz resmi ve detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifade işlemleri emniyette devam ediyor.

Gelişmelerin ardından gözler, Buca Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan gelecek resmi açıklamalara ve siyaset kulislerindeki yankılarına çevrilmiş durumda.