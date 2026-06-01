Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışıyla başlattığı 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinliği kapsamında, Osmaniye Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri de proje başlattı. Öğrenciler, alan öğretmenleri ve usta öğreticileriyle birlikte okuldaki endüstriyel fırında günlük ortalama 3 bin roll ekmek, mutfakta ise yaklaşık bin kişilik sıcak yemek üretiyor. Çalışmaya katılan 100 öğrenci, mesleki becerilerini geliştirerek hem sektörel deneyim kazanıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

'DONANIMLI BİREY' HEDEFİ

Okul Müdürü Reşit Pırnaz, öğrencilerin tamamının değişik zamanlarda döner sermaye çalışmalarına katıldığını belirterek, 'Öğrencilerimizin iş hayatına daha donanımlı bireyler olarak katılmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda çalışmalara katılan öğrenci ve öğretmenlerimiz çalışmaları karşılığında ücret alıyor. Bu da onların moral ve motivasyonunu artırıyor. Okulumuzda daha önce de pandemi sürecinde maske, deprem zamanında da günlük sıcak ekmek üretimi gerçekleştirmiştik. Bu da mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' dedi.

'GELECEĞİN NİTELİKLİ ŞEFLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ayşegül Ünlü ise 'Döner sermaye çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz eğitim alırken, aynı zamanda da üretime katılarak ekonomik kazanç elde ediyor. Böylece hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de emeklerinin karşılığını alarak iş hayatına daha güçlü hazırlanıyorlar. Bizler, geleceğin nitelikli şeflerini, üretici ve sektör profesyonellerini yetiştiriyoruz. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı olarak lezzeti, mesleki emeği bir başarıya dönüştürüyoruz' diye konuştu.

'ÜNLÜ BİR ŞEF OLMAK İSTİYORUM'

Öğrencilerden Ecenaz Yıkılmaz, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çalışmanın faydalı olduğunu belirterek, 'Sınıfımızda öğrendiklerimizi mutfakta uygulama imkanı bulduk. Başka okulların yemek ihtiyaçlarını burada üretip, hazırlıyoruz. Üretip öğrenirken, bir yandan da ekonomik kazanç elde ediyorum. Mezun olduktan sonra belgemi alıp, kendi işletmemi açarak ünlü bir şef olmak istiyorum' dedi.

'GASTRONOMOMİNİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORUZ'

Öğrencilerden Fatma Nur da 'Burada sadece yemek yapmayı değil, gastronominin inceliklerini de öğreniyoruz. Geleneksel Türk mutfağından dünya lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede tam donanımlı profesyoneller olarak yetişiyoruz' diye konuştu. (DHA)