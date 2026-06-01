Küresel piyasalarda yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılırken, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik iyimserlik ve teknoloji hisselerindeki yükseliş yatırımcıların risk iştahını destekliyor. Ancak jeopolitik gelişmeler ve enerji piyasalarındaki belirsizlikler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

ABD-İran Anlaşması Piyasalara Moral Verdi

Geçen hafta piyasalarda, ABD ile İran'ın nükleer program ve ateşkes konularında anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberler iyimserliği artırdı. Axios'un haberine göre, ABD'li ve İranlı müzakereciler ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin görüşmelerin başlamasını kapsayan 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak anlaşma henüz ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmadı.

Mutabakatın hayata geçirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılması ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırması bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da taraflar arasında bazı anlaşmazlıkların sürdüğünü ancak anlaşmaya ulaşılmasının yakın olduğunu ifade etti.

Enerji Kuruluşlarından Küresel Ekonomi Uyarısı

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi ve enerji arzı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kuruluşlar tarafından yapılan ortak açıklamada, deniz ticaretinin normale dönmemesi halinde yaz aylarında artan petrol talebi nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla azalabileceği ve bunun enerji güvenliği ile ekonomik dayanıklılık açısından ciddi riskler doğurabileceği vurgulandı.

Petrol Fiyatları Yükseldi

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin devam etmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,3 yükselerek 92,6 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırabileceği beklentisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 4,47 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesine yükselirken, altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 510 dolara geriledi.

Gözler ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinde

Bu hafta yatırımcıların odağında cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu veri, ABD iş gücü piyasasının genel görünümüne ilişkin önemli ipuçları sunarken, yapay zeka teknolojilerinin istihdam üzerindeki etkilerine dair değerlendirmeler açısından da yakından takip edilecek.

Wall Street Haftayı Yükselişle Tamamladı

ABD borsaları, İran ile anlaşmaya yönelik olumlu haber akışının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kurumsal tarafta ise Dell Technologies'in beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları dikkat çekti. Şirketin gelir tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 33 değer kazandı.

Cuma günü:

Dow Jones endeksi yüzde 0,72,

S&P 500 endeksi yüzde 0,22,

Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükseldi.

ABD vadeli endeksleri ise yeni haftaya pozitif başladı.

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa piyasalarında jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler birlikte fiyatlandı.

Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralırken, Almanya'da mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşti. Almanya Maliye Bakanlığı ayrıca Avrupa Birliği'nin en büyük altı ekonomisinin sermaye piyasalarında iş birliğini artırma konusunda ortak bir tutum benimsediğini açıkladı.

Haftanın son işlem gününde:

Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,05,

İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 yükseldi.

Buna karşılık:

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,16,

Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Asya Borsalarında Yapay Zeka Etkisi

Asya piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler yaşanıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Güney Kore ziyareti öncesinde teknoloji sektörüne yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Güney Kore borsasında güçlü alımlar görüldü. LG hisseleri yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Çin'de ise mayıs ayı imalat PMI verisinin 52,2'den 51,8'e gerilemesi nedeniyle satış baskısı öne çıktı.

Asya piyasalarında:

Kospi endeksi yüzde 4,5,

Hang Seng endeksi yüzde 0,9,

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Kospi 8.874,16 puanla, Nikkei 225 ise 67.231,28 puanla tarihi zirvesini gördü.

Borsa İstanbul Kısa Haftayı Kayıpla Kapattı

Kurban Bayramı nedeniyle kısa geçen işlem haftasında Borsa İstanbul satış baskısı altında kaldı.

BIST 100 endeksi son işlem gününde yüzde 1,64 düşüşle 13.662,75 puandan kapanırken, VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat yüzde 2,6 geriledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarında açığa satış yasağına ilişkin mevcut tedbirlerin 12 Haziran seans sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Dolar/TL kuru ise haftanın ilk işlem gününde 45,9150 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Piyasalarda bugün yoğun veri gündemi bulunuyor:

10.00 Türkiye 1. Çeyrek GSYH

10.00 Türkiye Mayıs İmalat PMI

10.55 Almanya Mayıs İmalat PMI

11.00 Avro Bölgesi Mayıs İmalat PMI

11.30 İngiltere Mayıs İmalat PMI

12.00 Avro Bölgesi Nisan İşsizlik Oranı

16.45 ABD Mayıs ISM İmalat PMI

17.00 ABD Mayıs İmalat PMI

17.00 ABD Nisan İnşaat Harcamaları

Analistler, BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan seviyelerinin destek, 13.700 ve 13.800 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor. AA Finans anketine katılan ekonomistler ise Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdüğünü tahmin ediyor.