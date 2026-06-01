Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Olay, Karaisalı ilçesindeki Dokuzoluk Kanyonu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Ömer Alptekin, dün sabah saatlerinde serinlemek amacıyla Eğlence Çayı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp genci bulmak için gün boyunca çay ve çevresinde arama çalışması yürüttü. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı.

Ömer Alptekin'e ulaşmak için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.