Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi tarafından Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla 50 yaş üstü vatandaşlar, hasta yakınları ve risk grubundaki bireylerin katılımıyla bahar şenliği düzenlendi.

Seyhan ilçesi’nde bulunan Ziyapaşa Bulvarı’ndaki çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar müzik, dans ve çeşitli sosyal aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında ritim gösterileri, yarışmalar ve halk oyunları da yer aldı.

“Yalnızlık ve Depresyon Riski Artırıyor”

Etkinlik sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Evlice, Alzheimer riskine ilişkin uluslararası araştırmalara dikkat çekti. Evlice, yalnız yaşayan bireylerde hastalık riskinin yaklaşık yüzde 50 arttığını, sosyal çevresi sınırlı olan kişilerde ise bu oranın yüzde 20 seviyelerine çıktığını ifade etti.

Evlice, yaşlılıkta yalnızlığın depresyona yol açtığını, depresyonun ise Alzheimer riskini artırdığını belirterek, “Yalnızlık ve depresyon birlikte olduğunda risk çok daha yüksek seviyelere çıkıyor” dedi.

Demans Verileri Endişe Veriyor

Demans hastalığına ilişkin küresel verilere de değinen Evlice, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon demans hastası bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Dünya genelinde ise bu sayının 57 milyona ulaştığını, her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vakanın eklendiğini aktardı.

Türkiye’nin genç nüfus yapısına rağmen hızlı yaşlanma sürecine girdiğini vurgulayan Evlice, bunun ilerleyen yıllarda hasta sayısını artırabileceğine dikkat çekti.

Korunma İçin Yaşam Tarzı Önerileri

Alzheimer riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine işaret eden Evlice, tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkların kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

Haftada en az üç gün yürüyüş yapılmasını öneren Evlice, zihinsel aktivitelerin artırılması, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ve düzenli yaşam alışkanlıklarının hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunduğunu da sözlerine ekledi.