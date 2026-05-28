ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, 27 Mayıs’ta Doğu Pasifik bölgesinde “terörist örgütler tarafından işletildiği” öne sürülen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat verilerine ulaşıldığı ifade edildi.

Operasyonda 2 Kişi Öldü

Gerçekleştirilen müdahalede teknede bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Operasyon sırasında ABD güçlerinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı.

İstihbarat ve Gerekçe Açıklaması

ABD Güney Komutanlığı, elde edilen istihbaratın teknenin yasa dışı uyuşturucu taşımacılığı faaliyetlerine karıştığını doğruladığını savundu. Operasyonun, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.