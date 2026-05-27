İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad, mahkemeye başvurarak duruşmanın ertelenmesini talep etti. Başvuruda, Netanyahu’nun dün gece geç saatlere kadar güvenlik toplantıları gerçekleştirdiği ve sabah saatlerinde de yoğun resmi programının bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin ilk etapta duruşma saatine ilişkin kısmi erteleme kararı aldığı, ardından Hadad’ın Netanyahu’nun günlük programına dair ek bilgilendirme sunması üzerine bugünkü duruşmanın tamamen iptal edilmesine hükmettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, uzun süredir rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında yargılanıyor. Dava, İsrail siyasetinde ve kamuoyunda yakından takip edilen süreçler arasında yer alıyor.