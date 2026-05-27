27 Mayıs Darbesi'nin 66'ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, idam edilen Adnan Mendere'i andı.

Demokrasiye vurgu yaptı, millet iradesine yapılan her müdahalenin, Türkiye'nin tarihinde derin izler bıraktığını belirtti.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Demokrasimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. Milletimizin iradesine zincir vurmayı hedefleyen her müdahale, tarihimizde derin izler bırakmıştır. Aziz milletimiz ise millî iradeyi hedef alan hiçbir girişimi unutmamış, daima demokrasiye sahip çıkmıştır. Geçmişten aldığımız ibretle, millî iradeyi hedef alan her türlü vesayet anlayışının karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

May 27, 2026