Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sabahında İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii’ne giderek bayram namazına katıldı. Erdoğan’ın, sabahın erken saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan ayrılarak camiye geçtiği öğrenildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camide bayram namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.

Basın Mensuplarına Açıklama Yaptı

Namazın ardından cami çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ayrıca tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek bayramın huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla Bayramlaştı

Cami çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Bayram namazı nedeniyle Büyük Çamlıca Camii ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.