Kurban Bayramı'nda, vatandaşların kurban atıklarını çöpe atmamaları konusunda uyarıda bulunan Gölbaşı Belediyesi, çevre temizliği ve kötü kokuların meydana gelmemesi için, belirli mahallelere çukur açılacağını kaydetti.

Kurban atıklarının. bırakılacağı bu özel çukurların, kurban kesiminin ardından oluşabilecek atıkların hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi için hazırlandığı ve düzenli olarak ilaçlanacağını, üzerinin toprakla kapatılacağı belirtildi.

"Dini vecibemizi yerine getirirken toplumsal sorumluluğumuzu unutmayalım"

Gölbaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Vatandaşlarımız, Mübarek Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, çevremizi ve mahallelerimizi temiz tutmak, kötü koku ve görüntülerin önüne geçmek amacıyla belediyemiz tarafından belirli mahallelerimize kurban atıklarının bırakılabileceği özel çukurlar kazılacaktır. Bu çukurlar, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi için hazırlanmış olup düzenli olarak ilaçlanacak ve üzeri toprakla kapatılacaktır. Lütfen kurban atıklarınızı gelişi güzel alanlara bırakmayınız. Hem çevremizi koruyalım hem de dini vecibemizi yerine getirirken toplumsal sorumluluğumuzu unutmayalım." ifadelerine yer verildi.

