Avrupa genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve termometrelerin 46 dereceye kadar yükseldiği aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru ilerliyor. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde hayatı felç eden, sadece 12 Avrupa kentinde yaklaşık 2 bin 300 can kaybına yol açan bu sistem, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde de etkisini gösterecek.

Meteoroloji uzmanları; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacağını öngörüyor. Özellikle büyük şehirlerdeki betonlaşma ve asfalt yoğunluğu nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Bilim İnsanlarından "Sessiz Katil" Uyarısı

İklim uzmanları, fosil yakıt kullanımına bağlı iklim değişikliği nedeniyle bu tür ekstrem hava olaylarının artık bir istisna değil, "yeni normal" haline geldiğini vurguluyor. Sıcak hava dalgalarını "sessiz katil" olarak tanımlayan uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü bireyler ile kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalığı olan vatandaşların çok daha yüksek bir risk altında olduğunu belirtiyor.

Öğle Saatlerine Dikkat!

Sağlık yetkilileri, aşırı sıcakların tansiyon yükselmesi, ritim bozukluğu ve ani kalp krizi riskini tetiklediğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

Kritik Saatler: Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı.

Sıvı Tüketimi: Susuzluk hissi beklenmeden gün içinde bol su tüketilmesine özen gösterilmeli.

Giyim ve Korunma: Dışarı çıkılması gereken durumlarda açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.