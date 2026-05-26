Lokman Hekim Akay Hastanesi Uzman Diyetisyeni Ayfer Bozkurt, Kurban Bayramı’nda kontrolsüz et ve tatlı tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bozkurt, özellikle bayram dönemlerinde beslenme düzeninin bozulduğunu belirterek, aşırı et ve tatlı tüketiminin hazımsızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri dalgalanmaları ve kilo artışına neden olabileceğini söyledi.

“Önemli olan yasaklar değil dengedir”

Diyetisyen Bozkurt, bayramda temel yaklaşımın yasaklar değil denge olması gerektiğini vurgulayarak, güne hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini ifade etti. Kızartma ve ağır hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Et tüketiminde porsiyon kontrolü

Kurban etinin kesimden hemen sonra tüketilmesinin sindirimi zorlaştırabileceğini belirten Bozkurt, etin 12–24 saat dinlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yetişkinler için öğünde 100–150 gram pişmiş et tüketiminin yeterli olduğunu da vurguladı.

Sebze ve su tüketimi önemli

Et yemeklerinin yanında sebze, salata ve yoğurt tüketilmesinin lif alımını artıracağını ifade eden Bozkurt, C vitamini içeren besinlerin de demir emilimini desteklediğini söyledi. Günlük 2–2,5 litre su içilmesi ve yemek sonrası kısa yürüyüşlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Tatlı tüketiminde ölçü uyarısı

Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketiminin ölçülü olması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya dondurma tercih edilmesini önerdi.

Risk gruplarına özel uyarı

Diyabet, hipertansiyon, kalp, böbrek ve gut hastalarının et tüketimi ve pişirme yöntemlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Bozkurt, tuzlu ve yağlı gıdaların bu kişiler için risk oluşturabileceğini ifade etti.

Sağlıklı bayram beslenmesi

Bozkurt, sağlıklı beslenmenin temelinin porsiyon kontrolü, doğru pişirme yöntemleri ve sebze tüketimi olduğunu vurguladı.