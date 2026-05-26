Süper Lig genelinde istikrarlı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde özellikle ikinci yarı başlangıçlarında etkili bir hücum planı ortaya koydu.

En Etkili Dönem: 46-60 Dakikalar

Trabzonspor’un en üretken olduğu zaman dilimi 46 ile 60. dakikalar arası oldu. Bordo-mavililer bu bölümde 15 gol atarak toplam gollerinin yaklaşık yüzde 25’ini kaydetti.

Devre arasında yapılan taktiksel müdahaleler ve artan tempo, Trabzonspor’un ikinci yarıya daha agresif başlamasını sağladı. Bu süreçte rakip savunmaların dengesini bozan Karadeniz ekibi, skor üretiminde önemli bir avantaj elde etti.

Son Dakikalarda da Etkili Performans

Trabzonspor sadece ikinci yarının başında değil, maçların son bölümlerinde de etkili oldu. Bordo-mavililer 76-90 dakikalar arasında 13 gol kaydederek yüzde 21’lik bir oran yakaladı.

Özellikle maçların son anlarında gelen goller, takımın mücadele gücünü ve kondisyon üstünlüğünü ortaya koydu.

İlk Yarıda Kontrollü Oyun Planı

Trabzonspor, sezon boyunca ilk yarılarda daha temkinli bir oyun anlayışı benimsedi. Karşılaşmaların yüzde 41’i beraberlikle tamamlanırken, deplasman maçlarında bu oran yüzde 45’e kadar çıktı.

Bordo-mavililer birçok maçta soyunma odasına 0-0 eşitlikle girerek ikinci yarıda oyunu değiştirmeyi hedefleyen bir strateji izledi.

Gollü Maçlar ve Yüksek Skor Ortalaması

Trabzonspor’un maçları sezon boyunca yüksek skorlu karşılaşmalara sahne oldu. Mücadelelerin yüzde 56’sında 3 ve üzeri gol çıkarken, deplasman maçlarında bu oran yüzde 65’e ulaştı.

Sezon içinde oynanan bazı dikkat çekici karşılaşmalar ise hücum gücünü net şekilde ortaya koydu:

Başakşehir karşısında 4-3

Beşiktaş karşısında 3-3

Gençlerbirliği karşısında 4-3