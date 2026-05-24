Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 49 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Arslan, iki yıl önce memleketi olan kırsal Çomaklı Mahallesi’nde ev yapımına başladı. Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe’nin başarıya ulaşmasını umut eden Arslan, evini sarı-lacivert renklere boyatarak “totem” yaptığını söyledi.

Fenerbahçe sevgisinin tarif edilemez bir tutku olduğunu belirten Arslan, “Benim için şampiyon olup olmamak çok önemli değil. Biz bu renklere ve armaya gönül verdik. İnşallah bundan sonraki yıl şampiyon oluruz” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından çok sayıda olumlu yorum aldığını ifade eden Arslan, çevre illerden ve köylerden birçok kişinin evi görmek için geldiğini anlattı. Almanya’dan bile ziyaret etmek isteyenlerin olduğunu belirten Arslan, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Evini boyayan ustaların Galatasaray taraftarı olduğunu anlatan Arslan, “Başta sarı-lacivert boya işini yapmak istemediler ama sonunda ikna ettik. Çok özenli çalıştılar, ellerine sağlık” diye konuştu.

Daha önce her yıl kombine bilet aldığını belirten Arslan, yeni seçilecek Fenerbahçe başkanından kombine hediye etmesini istedi.