Kaza, saat 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Mazıkıran Geçidi mevkisinde yaşandı. Kayseri’den Malatya yönüne ilerleyen N.K. idaresindeki 26 KF 270 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Nazar Kapkaç olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü dahil 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA