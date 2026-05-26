Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında hem Türkiye’ye hem de İslam dünyasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere “gönül coğrafyasında” yaşanan acılara dikkat çekerek güçlü dayanışma mesajı verdi.

“Bayramlar kardeşliği güçlendirmelidir”

Erdoğan mesajında Kurban Bayramı’nın manevi anlamına vurgu yaparak, bayramların kırgınlıkların giderilmesi ve toplumsal bağların güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Vatandaşlara aile ziyaretleri, yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulundu.

Gazze ve bölgesel krizlere vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek bölgedeki insani krizin sürdüğünü belirtti ve Filistin halkına dayanışma mesajı gönderdi. Bölgedeki çatışmaların etkilerinin küresel ölçekte hissedildiğini ifade etti.

“Türkiye istikrar adasıdır”

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişimine de değinen Erdoğan, ülkenin son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini söyledi. Savunma sanayii, ihracat ve ekonomik büyüklükteki artışa dikkat çekerek Türkiye’nin “istikrar adası” konumunda olduğunu dile getirdi.

Terörle mücadele ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu

Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin kararlılığın sürdüğünü belirterek, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen sürecin dikkatle yönetildiğini ifade etti. Bu sürecin hem iç güvenlik hem de bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Trafik uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili sürecinde yola çıkacak vatandaşlara da seslenerek trafik kurallarına ve hız limitlerine uyulması çağrısında bulundu.