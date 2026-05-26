Çubuk ilçesinde kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 36 kilometre uzaklıktaki Yeşilkent köyünde meydana geldi. Nurullah ve İsmail Babacan’a ait kullanılmayan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şiddetli alevler, bitişikte bulunan evlere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.