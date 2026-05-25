Pursaklar Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da özel gereksinimli vatandaşları unutmadı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında merkeze gelen gençlere ücretsiz bayram tıraşı yapıldı.

Saç kesimi, tıraş ve kişisel bakım hizmetlerinden yararlanan özel bireylerin bayrama daha bakımlı ve mutlu şekilde hazırlanması hedeflendi.

“Bir Tebessüm Her Şeye Değer”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ertuğrul Çetin, özel bireylerin yaşamın her alanında desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Çetin, “Engelsiz Yaşam Merkezimizde hizmet alan vatandaşlarımız bizim için çok değerli. Onların sosyal hayata daha güçlü katılması ve kendilerini iyi hissetmesi en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özel bireylerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim için en kıymetli motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Gün Boyu Renkli Görüntüler Oluştu

Merkezde gün boyunca devam eden etkinlikte samimi ve renkli anlar yaşandı. Özel bireyler ve aileleri, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinlik bayram öncesinde moral dolu görüntülere sahne oldu.

Belediye yetkilileri, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.