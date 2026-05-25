Pandemi sonrası değişen yaşam alışkanlıkları, mimari anlayışta da köklü bir dönüşümü beraberinde getirdi. Uzun yıllar lüksün simgesi olarak görülen gösterişli dekorasyonlar, yoğun ışık kullanımı ve yüksek kontrastlı iç mekânlar yerini daha sade, doğal ve insan odaklı tasarımlara bırakmaya başladı.

Son yıllarda yapılan nöro-bilim araştırmaları, aşırı uyaran içeren mekanların insan zihninde stres seviyesini artırdığını ve zihinsel yorgunluğa yol açtığını ortaya koydu. Bu gelişmelerle birlikte dünya genelinde “nöro-mimari” yaklaşımı öne çıkarken, yaşam alanlarında psikolojik konfor öncelikli hale geldi.

Milano Tasarım Haftası Yeni Dönemin Şifrelerini Verdi

Uluslararası tasarım dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Milan Design Week’nda da bu yıl doğallık, minimalizm ve duyusal denge ön plana çıktı.

Tasarım anlayışındaki değişimle birlikte altın varaklı detaylar, büyük ve ihtişamlı dekorasyon unsurları yerine; doğal dokular, yumuşak renk paletleri ve sakinleştirici mekan kurguları tercih edilmeye başlandı.

Uzmanlar, artık iç mimarinin yalnızca estetik görünüm değil, aynı zamanda kullanıcı psikolojisini destekleyen bir “yaşam deneyimi” sunduğunu belirtiyor.

“Yeni Lüks Sessiz ve Sade”

Türkiye’de kamu projeleri ve lüks konut tasarımlarına imza atan Anıl Can Özdemir, mimarideki dönüşümün merkezinde insan psikolojisinin yer aldığını ifade etti.

Özdemir, günümüzde insanların gösterişli ve yorucu mekanlardan uzaklaşmaya başladığını belirterek, “Artık insanlar dikkat çeken ihtişamdan çok, huzur veren yaşam alanlarını tercih ediyor. Yeni dönemde lüks; sadeliğin gücü, doğal denge ve sessiz konfor ile tanımlanıyor” dedi.

“İyi Tasarım Sadece Güzel Görünmek Değil”

Mimarlık anlayışının artık yalnızca görsellik üzerinden değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özdemir, kullanıcı deneyiminin önemine dikkat çekti.

Modern yaşamın hızına karşı insanların evlerinde zihinsel olarak rahatlayabilecekleri alanlar aradığını söyleyen Özdemir, “Bir mekan estetik açıdan etkileyici olabilir ancak kullanıcıya huzur vermiyorsa eksik kalır. Yeni nesil tasarım anlayışı, insanın yaşam ritmini destekleyen, sade ama güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Doğa ve Sadelik Ön Plana Çıkıyor

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde doğal ışık kullanımı, organik malzemeler, düşük kontrastlı renkler ve işlevsel alan kurguları daha da yaygınlaşacak.

Küresel mimari trendlerinin, gösterişli lüks yerine insan biyolojisini ve psikolojik dengeyi merkeze alan bir anlayış etrafında şekillenmeye devam edeceği öngörülüyor.