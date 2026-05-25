MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’de kurultay kararları ve genel merkez çevresindeki gerilim sürerken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121’inci maddesine vurgu yaparak, Türk Medeni Kanunu ile dernekler hukukuna ilişkin bazı hükümlerin siyasi partiler hakkında da uygulanabileceğini belirtti.

Yıldız paylaşımında, “Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır” hükmünün yürürlükte olduğunu ifade etti.

Bu nedenle seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında yetki tartışmasının sürdüğünü belirten Yıldız, “Hükmü yürürlükten kaldırılmadıkça; seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz” dedi.

Feti Yıldız ayrıca, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetki alanının genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerle sınırlı olduğunu savunarak, mali raporların ibrazı gibi konuları örnek gösterdi.

Yıldız’ın açıklamaları, CHP’de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarının ardından siyaset kulislerinde yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.