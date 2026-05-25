Yatırımcıların ve birikim yapan vatandaşların gözü kulağı anlık altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte altın fiyatları yeni haftaya dinamik bir başlangıç yaptı. Peki, şu dakikalarda gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte serbest piyasadan alınan en güncel rakamlar ve altın piyasasındaki son gelişmeler...

Gram Altın ve Çeyrek Altın Rekor Seviyelerde

Ons altın fiyatlarında yaşanan küresel yükseliş, yurt içinde doğrudan gram ve çeyrek altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisiyle birlikte serbest piyasada hareketli saatler yaşanıyor.

Anlık verilere göre gram altın 6.700 TL sınırını aşarak 6.707,54 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ve hediyeleşme amacıyla en çok tercih edilen çeyrek altın ise 10.966,83 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

25 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyat Listesi

Piyasalardaki anlık alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: Alış 6.706,60 TL / Satış 6.707,54 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.730,56 TL / Satış 10.966,83 TL

Yarım Altın: Alış 21.394,05 TL / Satış 21.933,65 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 42.922,23 / Satış 43.733,15 TL

Ons Altın: Alış 4.562,79 $ / Satış 4.563,82 $