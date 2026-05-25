CHP’de son günlerde yaşanan hareketlilik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı kapsamında parti genel merkezine geleceği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak.
CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları ve Genel Merkez çevresinde yaşanan siyasi gerilimin ardından gerçekleşecek ziyaretin, parti kulislerinde yeni değerlendirmeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.
Bayramlaşma programına çok sayıda partilinin katılması öngörülürken, Ankara’da gözler yeniden CHP Genel Merkezi’ne çevrildi.
Muhabir: Melisa Sapaz