CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla tahliye... Özgür Özel'den 'videolu' açıklama: 'Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız!'

CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizi sürerken, CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" diye konuştu.

