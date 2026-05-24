Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, düzenlediği basın toplantısında, “Chang’e-7” görevinin yörüngeye giriş, Ay yüzeyine iniş ve yüzeyde hareket etme gibi aşamaları kapsayan kapsamlı bir keşif yaklaşımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Nisan ayında Çin’in güneyindeki Hainan eyaletindeki fırlatma sahasına ulaştırılan “Chang’e-7” keşif aracının hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Zhang, tüm sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Çin’in yalnızca insansız görevlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Zhang, ülkenin 2030 yılına kadar Ay’a mürettebatlı iniş gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Çin’in mevcut insanlı ve insansız Ay görevlerini tek bir Ay keşif programı altında topladığı da belirtildi.

Ay’ın güney kutbu, su buzu ve doğal kaynak potansiyeli nedeniyle son yıllarda birçok ülkenin uzay programında öncelikli hedefler arasında yer alıyor.