CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylası'nda partililerle bir araya geldi. Esnaf ziyareti gerçekleştiren Özel, vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptıktan sonra bir traktörün römorkundan kalabalığa hitap etti.

Programa CHP milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi operasyonuna sert tepki

Konuşmasında sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona değinen Özel, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurt dışında bulunduğunu ve ilk uçakla Ankara'ya dönme kararı aldığını söyledi.

Özel, Güner'in, "Evin yedek anahtarları şu kişide, girip arama yapabilirler. Belediyede de her türlü kolaylık sağlansın. Alnımız açık, başımız dik, verilemeyecek hesabımız yok" mesajını verdiğini aktardı.

"Bu siyasi operasyonun nasıl yapıldığı ortada"

Operasyonun siyasi olduğunu öne süren Özel, Ankara'daki yargı sisteminde yapılan son görevlendirmeleri eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'dan başsavcı yardımcısı Ankara'ya başsavcı olarak atandı. Başsavcı vekilleri değiştirildi. Bu sabah ilk kez kimliği belli olmayan gizli tanığın iddialarıyla belediyemize operasyon yapıldı. Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu ortadadır."

"Hüseyin Can Güner bana 'Programınıza devam edin' dedi"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in operasyon sonrası kendisine programını iptal etmemesi yönünde çağrıda bulunduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Adana programımı yarıda kesip Ankara'ya dönmeyi düşündüm. Hüseyin Can bana, 'Genel Başkanım siz yürümeye devam edin. Siz yürümezseniz her şey durur' dedi. Bizi durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; dimdik ayaktayız."

"Ekonomik sıkıntıların çözümü milletin iradesidir"

Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Özel, esnafın, çiftçinin, emeklinin ve dar gelirli vatandaşların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Özel, "Bu karamsarlığın bir çıkış yolu var. O da milletin iradesidir. Herkesi açlığın ve yoksulluğun içinde bırakıp siyasi hesaplarla seçim kazanamayacaksınız" dedi.

"Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz"

2023 genel seçimlerinin ardından CHP'de değişim süreci yaşandığını, 2024 yerel seçimlerinde ise partilerinin birinci olduğunu ifade eden Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz. Demokrasiye ve sandığa sahip çıkacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve millet iradesini birlikte koruyacağız."