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Hayata Umut Taşımaya Devam Ediyoruz… Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için havalandı. 11 Temmuz 2026 tarihinde Samsun’dan Ankara’ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti… pic.twitter.com/k8dp9LCO8s

Organ nakillerinde, organların en kısa sürede alıcı hastalara ulaştırılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçaklar, kritik durumlarda organların güvenli ve hızlı şekilde taşınmasını sağlayarak hayat kurtaran görevler üstleniyor.

"Hayata umut taşımaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için havalandı. Organ nakli bekleyen vatandaşlarımıza şifalar diliyoruz."

Açıklamada, 11 Temmuz 2026 tarihinde Samsun'dan alınan 1 karaciğer ve 2 böbrek greftinin Ankara'ya güvenli şekilde ulaştırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı na ait ambulans uçağın, acil organ nakli süreci kapsamında görev yaptığı bildirildi.

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