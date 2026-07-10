Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen ileri AR-GE çalışmaları meyvelerini veriyor. Hidrojen enerjisiyle ısıtılan modern sera, hem tarımsal üretimi hem de yenilenebilir enerji kullanımını bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Öztürk, gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı özel açıklamada projenin sadece bir sera ısıtma denemesi olmadığını, Türkiye için kapsamlı bir model oluşturduğunu vurguladı.

SON TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYETTE

Üniversitenin İleri Sera Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, donanımlı altyapısıyla ön plana çıkıyor. Öztürk, merkezdeki büyük ölçekli araştırma serasının birçok yenilikçi uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirtti. “Bu teknoloji Türkiye’de ilk kez bu ölçekte uygulanıyor. KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle hayata geçen projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Öztürk, hidrojen enerjisinin sürdürülebilir tarım ve enerji alanlarında büyük potansiyel taşıdığını ifade etti.

KÖY ISINMASINDA HIDROJEN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Projenin geleceğe dönük hedefleri de oldukça iddialı. Dr. Öztürk, gazetemiz SONSÖZ’e şöyle konuştu: “Sayın Valimizin başkanlığında yeni bir projeyle bir köyümüzün tamamının ısınma ihtiyacını hidrojen enerjisiyle karşılamayı planlıyoruz. Bu sistemlerin yaygınlaşması için kamuoyunun bilinçlendirilmesine ve teknolojinin tanıtılmasına büyük önem veriyoruz.”

102 ARAŞTIRMA PROJESİ GERÇEKLEŞTİ

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak da tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitenin 2020 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında pilot üniversite seçildiğini hatırlatan Başak, AR-GE serasının yedi bağımsız bölümden oluştuğunu ve her birinin 216 metrekarelik alana sahip olduğunu kaydetti. Tam otomasyonlu, altı metre oluk yüksekliğindeki sera, bugüne kadar 102 araştırma ve geliştirme projesine ev sahipliği yaptı.

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