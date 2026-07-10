Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da 76,3 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini belirten Gürlek, yüksek tutarlı paraların kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarıldığının belirlendiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmalarına da değindi.

Uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu kullanımını özendirmeye yönelik suçlara ilişkin yürütülen 10 ayrı soruşturmada, 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin eylemlerinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda 88 şüpheliye yönelik 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

"Hukuk Devleti İlkeleri Çerçevesinde Mücadelemiz Sürecek"

Operasyonlarda görev alan savcılıklara, emniyet birimlerine, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine ile MASAK'a teşekkür eden Gürlek, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

Bakan Gürlek, açıklamasını, "Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.