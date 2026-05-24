CHP Genel Merkezi önünde gergin bekleyiş sürerken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir basın toplantısı düzenledi.

Murat Emi, başından beri mutlak butlan kararını kabul etmeyeceklerini yenileyen Murat Emir, kimsenin burnu kanamadan sorunun çözümü için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den randevu aldıklarını belirterek “Şimdi Suat Öztaş ile randevuya gidiyoruz” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI NE DİYECEK?

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir’in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile ne görüşeceği ve nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısında şunları söyledi

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal rejime altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

“MUTLAK BUTLANI KABUL ETMİYORUZ”

CHP’nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzluktur, haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyecek

Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

“UZLAŞI ARAYIŞINDAYIZ”

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı ancak belge ve istiyor istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttük ve yeni bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’li ilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inan inanıyoruz

BAKANDAN RANDEVU ALINDI

Tam da bu nedenle sayın içişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve biraz da gideceğiz görüşlerimizi taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız ve sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak annenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersini demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adamın olacağı çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz