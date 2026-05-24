CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti binası önünde yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, yaşanan olaylar sırasında polis müdahalesine tepki göstererek, “Biber gazları ve plastik mermilerle parti binasına saldırdılar, oradan ayrıldık” dedi.

“Koltuğu meraklısına bıraktık” ifadelerini kullanan Özel, bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve 81 ildeki parti başkanlıklarının genel merkez olarak değerlendirileceğini söyledi.

Özel, “Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Yılmak yok, pes etmek yok” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Özel, TOMA'nın Üzerine Çıktı!

CHP Genel Merkezinde kalabalığa sesini duyurmak isteyen Genel Başkan Özgür Özel TOMA’nın üzerine çıkarak konuşma yaptı.