6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Mardin’de Fenerbahçelilerle bir araya gelen Yıldırım, sabır ve birlik mesajı verdi. Tribünlerin yeniden eski ruhuna dönmesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Tribünler rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalı” ifadelerini kullandı.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile de sohbet eden Yıldırım, 2003-2004 sezonundaki şampiyonluğu hatırlatarak yeniden dua istedi.

Kongrenin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Aziz Yıldırım, “Bu kongre, Fenerbahçe’nin yeniden öz kimliğine ve şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalıdır” diye konuştu.