Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği belirtilirken, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Uzmanlar; ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Tatil bölgelerinde ise hava durumunun bölgelere göre değişiklik göstereceği, bazı kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.