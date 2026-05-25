Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sarıkaya’nın bir süredir İtalya’da bulunduğu öğrenilmişti.

Edinilen bilgilere göre Sarıkaya, İstanbul Havalimanı’nda emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim hakkında da işlem yürütüldüğü belirtildi.

Sarıkaya, gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu belirterek “En kısa sürede ülkeme dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğim” ifadelerini kullanmıştı.