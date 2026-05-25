Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü Lise Tayrı bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizliyor. Yüksek rakımlı kesimlerde yer yer 7 metreyi aşan kar birikintileri nedeniyle ekipler çalışmayı güçlükle yürütüyor.

Kato-Tuzluca hattında kar duvarlarının oluştuğu noktalarda yolun genişletildiği, viraj ve geçitlerde güvenli geçiş için temizlik ve düzeltme yapıldığı belirtildi. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.