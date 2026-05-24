Ankara Valiliği’nin talimatı doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri bina çevresindeki yolları kapatırken, parti binası önünde yoğun hareketlilik yaşandı.

Polis Genel Merkeze Girdi

Partililerle görüşmeler gerçekleştiren güvenlik güçleri, daha sonra genel merkeze giriş hazırlıklarına başladı. Polis ekiplerinin partinin demir bahçe kapısını aşarak içeri girdiği sırada kısa süreli arbede yaşandı. Bahçede ve bina girişinde bulunan partililere müdahalede bulunulurken, bina içerisinde gazdan etkilenenlerin olduğu öğrenildi.

Parti binasında bazı partililerin koltuklarla barikat kurduğu, güvenlik güçlerinin ise üst katlara kadar ilerlediği görüldü. Genel başkanlık makamının bulunduğu 12’nci kattaki balkondan slogan atan partililer dikkat çekti.

Tebligatı Yırttığı İddiası

Tahliye işlemleri için binaya icra memurlarının da girdiği öğrenilirken, Özgür Özel’in kendisine iletilen tebligatı yırttığı belirtildi.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bina önünde açıklama yapan Özel, yaşananlara sert sözlerle tepki gösterdi.

“Bizi Sokağa İttiler”

Konuşmasında CHP’nin mücadele geleneğine vurgu yapan Özel, partinin teslim alınmak istendiğini savundu. Özel, “Bu baba ocağına polisle girilmesini kabul etmiyoruz. Biz bu mücadeleyi sokakta, meydanda büyüttük” ifadelerini kullandı.

Partinin bundan sonraki süreçte de sahada olacağını söyleyen Özel, destekçilerine birlikte mücadele çağrısı yaptı.

TBMM’ye Yürüdüler

Basın açıklamasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki partililer genel merkezden ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yönüne yürüyüş başlattı. Öte yandan bina içerisinde kalan partililerin de güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.