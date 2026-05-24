CHP Genel Merkezi’nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, makam odasında bulunan Özgür Özel’e icra dairesinden gönderilen tahliye tebligatının teslim edildiği anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Bunun İçin Yıktılar Baba Ocağını”

Kayıtlarda Özel’in tebligatı eline aldıktan sonra, “Bunun için yıktılar baba ocağını” ifadelerini kullandığı ve ardından belgeyi yırttığı görüldü.

Özel’in daha sonra çevresindekilere dönerek, “Koy masaya gelince okusun” dediği anlar da görüntülere yansıdı.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, siyasi çevrelerde de tartışma konusu oldu. Olayın ardından CHP cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.