CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının ardından büyüyen kriz, yeni bir açıklamayla daha da sertleşti. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan hakkında ihraç hazırlığı yapıldığı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, Akdoğan’dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, Akdoğan’ın partiden ihraç edilmesi için harekete geçtiği öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdoğan, sert ifadeler kullandı.

Akdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Beni CHP’den atacaklarmış. O parti, saray icazeti ile sizin elinizde kaldıkça bu benim şeref madalyam olur. Boynuma takar, Ankara sokaklarında, Türkiye’nin dört yanında gezerim…

Dün böyle gezdiğim gibi. Haydi başlayalım.”

CHP’de kurultay sonrası başlayan “mutlak butlan” krizi sürerken, parti içindeki gerilim de her geçen gün yükseliyor.