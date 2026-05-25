Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tarafından ortaya atılan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göstericiler için çay, çorba ve simit talebini reddettiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABB tarafından yayımlanan “Basın Bilgilendirme” açıklamasında, söz konusu iddiaların “tamamen gerçek dışı” ve “açık bir yalan” olduğu vurgulandı. Açıklamada, yakın zamanda gündeme getirilen “belediye kamyonu istendi, gönderilmedi” iddiasının da asılsız çıktığı hatırlatılarak, kamuoyuna yeni bir kurgu servis edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

"Muhataplarına Sorulmadan İftira Atılıyor"

Belediye açıklamasında, gazeteci Sinan Burhan’ın konunun muhataplarına sormadan ve doğrulama ihtiyacı duymadan “kulis bilgisi” adı altında iftira niteliğinde iddiaları kamuoyuna aktarmayı sürdürdüğü öne sürüldü.

Aynı iddianın dün TV100 ekranlarında da dile getirildiği ve ABB yetkilileri tarafından anında yalanlandığı belirtilirken, konunun bugün sosyal medya üzerinden yeniden köpürtülmesinin “bilinçli bir manipülasyon çabası” olduğu savunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ortaya atılan bu iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sürekli kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yalanları ortaya atanları ve yayanları, iddialarını ispata davet ediyoruz.”